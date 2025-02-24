Поставки трубопроводного газа из России в Европу обрушились

Eurostat: Поставки трубопроводного газа из РФ в ЕС упали на 61 % с 2021 года

С начала 2021-го по конец 2024 года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в Евросоюз (ЕС) сократились на 61 процент. Об обрушении экспорта этого вида топлива из РФ в европейский регион сообщает ТАСС со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

В то же время стоимость закупок российского трубопроводного газа для стран Евросоюза за вышеуказанный период снизилась только на 9 процентов. Это обстоятельство было обусловлено ростом биржевой стоимости этого вида топлива.

На фоне снижения поставок доля России в структуре импорта трубопроводного газа ЕС к концу 2024 года сократилась до 22 процентов. Для сравнения, в четвертом квартале 2022-го показатель был на 2 процентных пункта выше.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на данные Eurostat сообщило о резком росте стоимости закупок российского сжиженного газа для ЕС. С начала 2021 года показатель вырос на 274 процента, а суммарные объемы импорта СПГ в четвертом квартале 2024-го увеличились на 18 процентов. На этом фоне доля РФ на европейском рынке сжиженного газа выросла до 22 процентов. Несмотря на это, Россия сильно отстала от своего главного конкурента — США (36 процентов).