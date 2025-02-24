Стоимость закупок российского сжиженного газа для Европы взлетела

Eurostat: Стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла на 274 % с 2021 года

С 2021-го по конец 2024 года стоимость закупок российского сжиженного газа (СПГ) для стран Евросоюза (ЕС) выросла на 274 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

Отмечается, что в октябре-декабре 2024 года европейские страны закупили у России на 18 процентов больше СПГ в сравнении с первым кварталом 2021-го. Доля РФ в структуре импорта ЕС к концу прошлого года увеличилась до 22 процентов. Лидером же оказались США (36 процентов).

В 2025 году европейские страны продолжали активно закупать этот вид топлива из России. По данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в январе лидером по объемам закупок российского СПГ оказалась Франция, потратившая на импорт 377 миллионов евро. За первый месяц этого года РФ обеспечила более трети от общего объема поставок СПГ в европейскую республику.

На фоне роста экспорта российского сжиженного газа в ряд стран ЕС (прибалтийские и скандинавские государства, а также Польша) настаивали на включении полного запрета поставок этого вида топлива из РФ. Однако прийти к компромиссу в рамках всего блока не удалось, утверждало издание Politico. Агентство Bloomberg сообщало, что власти ЕС также перенесли сроки публикации плана по отказу от российского газа на 26 марта. Затягивание оглашения, как отмечалось, связано с отсутствием консенсуса по вопросу ужесточения санкций. На этом пункте настаивали 10 стран ЕС, однако для итогового решения необходимо получить согласие всех 27 членов блока.