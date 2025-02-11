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21:41, 11 февраля 2025Экономика

Пять стран ЕС заплатили более миллиарда евро за поставки российского газа

CREA: Пять стран ЕС купили в январе нефть и газ из России на 1,2 млрд евро
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Пять крупнейших стран-импортеров сырья из России в ЕвросоюзеФранция, Словакия, Венгрия, Бельгия и Испания — заплатили 1,2 миллиарда евро в январе за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом свидетельствуют данные CREA (Centre for Research on Energy and Clean).

Уточняется, что крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива в ЕС была Франция — она импортировала из России сжиженный природный газ на общую сумму 377 миллионов евро.

Кроме того, отмечается, что в январе общий объем импорта СПГ во Францию вырос на 0,5 процента — между тем, поставки из России увеличились на 25 процентов за месяц и достигли максимального уровня с января прошлого года. Более трети от общего объема импорта СПГ в республику пришлось на Россию.

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