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18:39, 20 марта 2025Спорт

Главой МОК впервые избрали женщину

Кирсти Ковентри стала первой женщиной, избранной главой МОК
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fabrice Coffrini / Globallookpress.com

Министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри стала новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается на сайте организации.

Ковентри стала первой женщиной — главой МОК. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня 2025 года. Ковентри заявила, что гордится победой в голосовании.

Помимо Ковентри, на пост претендовали вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, а также глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.

Ковентри является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию на дистанции 200 метров на спине. Она находится на должности министра спорта Зимбабве с 2018 года.

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