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00:31, 20 марта 2025Спорт

Губерниев изменил слова песни про Путина в честь Дзюбы

Губерниев изменил слова песни про Путина в честь бомбардирского рекорда Дзюбы
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил нападающего Артема Дзюбу с рекордом по голам за сборную России по футболу. Журналист посвятил этому пост в своем Telegram-канале.

В честь рекорда Губерниев переделал строки песни «Такого, как Путин», которая посвящена президенту России. «Такого как Дзюба, чтобы любил!!! Такого как Дзюба, чтоб по воротам бил!!! Такого как Дзюба — чтобы забивал, такого как Дзюба — чтоб не унывал!!!» — написал он.

19 марта сборная России победила команду Гренады со счетом 5:0. Третий гол в матче забил Дзюба. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Дзюба сыграл за сборную впервые с 2021 года. В составе команды нападающий выступает с 2011 года.

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