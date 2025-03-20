Исполнителя хита «Чудная долина» начали разыскивать приставы

Shot: Певца Mr. Credo разыскивают судебные приставы из-за неоплаченных штрафов

Певца Mr. Credo (настоящее имя — Александр Махонин) разыскивают судебные приставы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, с 2024 года Махонин не оплатил штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на 40 тысяч рублей. С начала 2025-го исполнитель хита «Чудная долина» получил еще четыре штрафа за неправильную парковку в Москве и превышение скорости в Ростовской области и Краснодарском крае. Сообщается, что в сумме артист задолжал около 50 тысяч рублей.

По этой причине Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла исполнительное производство против Махонина. По информации Shot, на BMW певца наложен запрет регистрационных действий.

В сентябре 2024-го Mr. Credo обвинили в мошенничестве на миллионы рублей после того, как он не явился на концерт в Казахстане.