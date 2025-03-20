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18:22, 20 марта 2025Россия

Из-под Суджи после оккупации ВСУ вывезли еще десятки россиян

Из Суджанского района Курской области вывезли 544 жителя
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За последние сутки из Суджанского района Курской области после оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывезли еще десятки россиян, всего с 12 марта удалось эвакуировать 544 жителя. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

По данным ведомства, многих людей, с которыми довольно продолжительное время была потеряна связь, забирают родственники. Кроме того, сейчас в 67 пунктах временного размещения проживают более 6000 россиян, которые пережили оккупацию.

В МЧС уточнили, что за сутки эвакуировали 19 человек. При этом днем ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал об эвакуации 508 человек с 12 марта.

Ранее также стало известно, что с освобожденных приграничных территорий российские военные начали вывозить тела не переживших оккупацию мирных жителей.

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