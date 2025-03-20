Из-под Суджи после оккупации ВСУ вывезли еще десятки россиян

Из Суджанского района Курской области вывезли 544 жителя

За последние сутки из Суджанского района Курской области после оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывезли еще десятки россиян, всего с 12 марта удалось эвакуировать 544 жителя. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

По данным ведомства, многих людей, с которыми довольно продолжительное время была потеряна связь, забирают родственники. Кроме того, сейчас в 67 пунктах временного размещения проживают более 6000 россиян, которые пережили оккупацию.

В МЧС уточнили, что за сутки эвакуировали 19 человек. При этом днем ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал об эвакуации 508 человек с 12 марта.

Ранее также стало известно, что с освобожденных приграничных территорий российские военные начали вывозить тела не переживших оккупацию мирных жителей.

