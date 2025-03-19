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16:38, 19 марта 2025Россия

Из-под Суджи после оккупации ВСУ эвакуировали сотни россиян

Хинштейн: Из Суджанского района Курской области вывезли 508 жителей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

С 12 марта из Суджанского района Курской области после оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировали сотни россиян. Речь идет о 508 жителях приграничья, сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

Среди вывезенных с приграничных территорий жителей — 16 детей. На сегодняшний день эвакуированные находятся у родственников или в пунктах временного размещения.

«С каждым днем растет число эвакуированных из курского приграничья мирных жителей. (...) Работа по эвакуации не останавливается ни на минуту», — заключил губернатор.

Ранее, 18 марта, сообщалось, что за сутки из Суджанского района вывезли 36 человек. Общее число эвакуированных составляло чуть более 500 человек.

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