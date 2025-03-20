«Ветераны России» призвали Лолиту отдавать прибыль от концертов на нужды СВО

Лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал певицу Лолиту Милявскую отдавать доходы от концертов на нужды специальной военной операции (СВО). Его комментарий приводит NEWS.ru.

По мнению представителей движения, Лолите также стоит заниматься гуманитарной помощью и поддерживать людей, которые лишились жилья из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, «Ветераны России» предложили артистке открыто поддержать проведение СВО, чтобы развеять сомнения в искренности Милявской.

«В ином случае мы бы предложили запретить ей гастролировать по России, оставив лишь корпоративы», — отметил Резяпов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла «отмену» Лолиты после скандальной «голой вечеринки». Представитель МИД выразила желание «отменить» только президента Украины Владимира Зеленского, который ранее строил карьеру артиста.