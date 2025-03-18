Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:09, 18 марта 2025Культура

Захарова высказалась об «отмене» Лолиты

Мария Захарова опровергла отмену певицы Лолиты Милявской
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла «отмену» певицы Лолиты Милявской после скандальной «голой вечеринки». Ее комментарий приводит YouTube-канал «ШБ-шоу».

«Ничего себе "отменяют", она была у Владимира Соловьева! Может, вы Соловьева не смотрите? Разные бывают полосы — черные и белые», — высказалась Захарова.

Представитель МИД выразила желание отменить только президента Украины Владимира Зеленского, который ранее строил карьеру артиста. «Есть такой артист, которого я бы отменила, — Зеленский», — сказала Захарова на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

Ранее сообщалось, что концерт Лолиты в Казани был отменен по решению организатора. Также запланированные выступления певицы не состоялись в Ульяновске, Томске, Кемерове и Новокузнецке. Милявская заявила, что из-за отмены концертов в основном страдают зрители, теряющие 10 процентов при возврате билетов.

    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области накануне разговора Путина и Трампа. Что там сейчас происходит?

    В России отреагировали на желание Украины вернуть ЗАЭС

    Названы способы распознать деменцию

    В Киеве после взрывов загорелись склады

    19-летний сын Хайди Клум приспустил штаны на полуголом фото для журнала

    Российская пенсионерка потратила на замену счетчика почти 800 тысяч рублей

    В Раде рассказали о полученных от СССР уроках Зеленского

    Россиянам назвали запрещенную для покупки на маткапитал недвижимость

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян

    Более 100 человек заболели из-за таинственной пены на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше