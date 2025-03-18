Мария Захарова опровергла отмену певицы Лолиты Милявской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла «отмену» певицы Лолиты Милявской после скандальной «голой вечеринки». Ее комментарий приводит YouTube-канал «ШБ-шоу».

«Ничего себе "отменяют", она была у Владимира Соловьева! Может, вы Соловьева не смотрите? Разные бывают полосы — черные и белые», — высказалась Захарова.

Представитель МИД выразила желание отменить только президента Украины Владимира Зеленского, который ранее строил карьеру артиста. «Есть такой артист, которого я бы отменила, — Зеленский», — сказала Захарова на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

Ранее сообщалось, что концерт Лолиты в Казани был отменен по решению организатора. Также запланированные выступления певицы не состоялись в Ульяновске, Томске, Кемерове и Новокузнецке. Милявская заявила, что из-за отмены концертов в основном страдают зрители, теряющие 10 процентов при возврате билетов.