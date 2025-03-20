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15:50, 20 марта 2025Наука и техника

Минобороны определит порядок применения системы «свой-чужой»

МО России определит порядок боевого применения системы опознавания «свой-чужой»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министерство обороны (МО) России будет определять порядок боевого применения системы опознавания «свой-чужой». Соответствующим пунктом дополнили положение о МО, передает ТАСС.

«Устанавливает порядок боевого применения и обеспечения безопасности применения в РФ системы и средств государственного радиолокационного опознавания», — говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина.

В пояснительной записке отметили, что ранее ни один из федеральных органов исполнительной власти не был наделен подобными полномочиями.

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Система «свой-чужой» — это технический комплекс для автоматического отличия своих войск от сил и техники противника. В рамках работы системы элементы противовоздушной обороны обмениваются сигналами с летательными аппаратами. Она позволяет избегать поражения собственных самолетов.

Ранее в марте начальник расчета радиолокационной станции (РЛС) группировки войск «Центр» рассказал, что летчики истребителей F-16 и Mirage Воздушных сил Украины стараются избегать попадания в радиус действия российских РЛС «Небо».

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