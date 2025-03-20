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09:55, 20 марта 2025Россия

На Курской АЭС усилили меры безопасности

Глава Курчатова Корпунков: На Курской АЭС приняли новые меры безопасности
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На Курской атомной электростанции (АЭС) и в ее городе-спутнике Курчатове усилили меры безопасности. Об этом сообщил руководитель города Игорь Корпунков, его цитирует ТАСС.

«Хочу сказать, что непростая обстановка в регионе, конечно же, не могла не сказаться на работе города, на работе станции. Приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности, и мы их поддерживаем сейчас», — сказал он.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. ВСУ не раз предпринимали попытки атаки на объект.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ после вторжения в Курскую область планировали захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю. После вторжения физическая защита Курской атомной электростанции была усилена, станция продолжила работать в штатном режиме.

ЖЗЛ
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