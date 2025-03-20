Началось расследование в связи с атакой украинских беспилотников на Энгельс

СК расследует атаку украинских БПЛА на Энгельс, в которой пострадали 2 человека

Следователи займутся расследованием атаки украинских беспилотников на Энгельс Саратовской области, в результате которой пострадали два человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В ходе следствия будут установлены причастные и дана уголовно-правовая оценка произошедшему. По предварительным данным местных властей, пострадали два человека, повреждены здания двух детских садов, больницы и школы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали при атаке на Энгельс беспилотники PD-2, «Лютый», а также неизвестные дроны кустарной сборки с размахом крыльев более двух метров. Они были оснащены кумулятивными бомбами КЗ-6 массой около пяти килограммов. Их запуск осуществлялся из Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей Украины.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке дронов за все время. В Энгельсе оказались повреждены около 30 частных домов. Также начался пожар на территории аэродрома. Кроме того, сообщалось о попытке удара по нефтеперерабатывающему заводу, в районе которого также произошло возгорание.