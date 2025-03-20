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12:14, 20 марта 2025Силовые структуры

Началось расследование в связи с атакой украинских беспилотников на Энгельс

СК расследует атаку украинских БПЛА на Энгельс, в которой пострадали 2 человека
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Следователи займутся расследованием атаки украинских беспилотников на Энгельс Саратовской области, в результате которой пострадали два человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В ходе следствия будут установлены причастные и дана уголовно-правовая оценка произошедшему. По предварительным данным местных властей, пострадали два человека, повреждены здания двух детских садов, больницы и школы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали при атаке на Энгельс беспилотники PD-2, «Лютый», а также неизвестные дроны кустарной сборки с размахом крыльев более двух метров. Они были оснащены кумулятивными бомбами КЗ-6 массой около пяти килограммов. Их запуск осуществлялся из Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей Украины.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке дронов за все время. В Энгельсе оказались повреждены около 30 частных домов. Также начался пожар на территории аэродрома. Кроме того, сообщалось о попытке удара по нефтеперерабатывающему заводу, в районе которого также произошло возгорание.

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