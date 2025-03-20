Названа дата инаугурации Лукашенко

Инаугурация избранного на седьмой срок президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом сообщил ЦИК республики, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Белоруссии являются братскими в прямом смысле слова.
Российский президент подчеркнул, что визит белорусского лидера в Москву — его первая международная поездка после победы на президентских выборах в январе.
Итоги выборов президента Белоруссии были подведены 27 января. Александр Лукашенко победил на выборах, набрав более пяти миллионов голосов.