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10:07, 20 марта 2025Бывший СССР

Названа дата инаугурации Лукашенко

ЦИК: Инаугурация избранного президента Белоруссии Лукашенко состоится 25 марта
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Инаугурация избранного на седьмой срок президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом сообщил ЦИК республики, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Белоруссии являются братскими в прямом смысле слова.

Российский президент подчеркнул, что визит белорусского лидера в Москву — его первая международная поездка после победы на президентских выборах в январе.

Итоги выборов президента Белоруссии были подведены 27 января. Александр Лукашенко победил на выборах, набрав более пяти миллионов голосов.

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