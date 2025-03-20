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21:08, 20 марта 2025Из жизни

Самая уродливая рыба в мире победила в новом конкурсе

В Новой Зеландии самую уродливую рыбу признали рыбой года
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Globallookpress.com

Новозеландская природоохранная организация Mountains to Sea Conservation Trust назвала психролюта рыбой года. Об этом сообщает издание New York Post.

Психролюты, которых также называют рыбами-каплями, водятся на глубине около тысячи метров у берегов Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. Эти рыбы прославились из-за отростка на голове, который придает их мордам сходство с человеческим лицом. Под водой они кажутся недовольными, а на поверхности их «лица» из-за перепада давления приобретают особенно трагическое выражение. В 2013 году психролютов признали самыми уродливыми животными в мире.

В новом конкурсе, который проводила организация Mountains to Sea Conservation Trust, они собрали почти на 300 голосов больше ближайшего конкурента — рыбы под названием слизнеголов. По словам одного из директоров Mountains to Sea Conservation Trust, в таком соседстве нет ничего удивительного: психролюты часто попадаются рыбакам, которые ловят слизнеголовов.

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Третье место в рейтинге рыб года заняла китовая акула. Четвертое поделили длинноперый угорь и тунец, а на пятое попал вид Hippocampus abdominalis. По-английски его представителей называют «пузатыми морскими коньками», и это как нельзя лучше описывает их внешний вид.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выбрали самую уродливую собаку страны. Этот титул достался метису мопса и китайской хохлатой собаки по кличке Пегги.

Вот это да!
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