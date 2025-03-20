Самая уродливая рыба в мире победила в новом конкурсе

В Новой Зеландии самую уродливую рыбу признали рыбой года

Новозеландская природоохранная организация Mountains to Sea Conservation Trust назвала психролюта рыбой года. Об этом сообщает издание New York Post.

Психролюты, которых также называют рыбами-каплями, водятся на глубине около тысячи метров у берегов Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. Эти рыбы прославились из-за отростка на голове, который придает их мордам сходство с человеческим лицом. Под водой они кажутся недовольными, а на поверхности их «лица» из-за перепада давления приобретают особенно трагическое выражение. В 2013 году психролютов признали самыми уродливыми животными в мире.

В новом конкурсе, который проводила организация Mountains to Sea Conservation Trust, они собрали почти на 300 голосов больше ближайшего конкурента — рыбы под названием слизнеголов. По словам одного из директоров Mountains to Sea Conservation Trust, в таком соседстве нет ничего удивительного: психролюты часто попадаются рыбакам, которые ловят слизнеголовов.

Третье место в рейтинге рыб года заняла китовая акула. Четвертое поделили длинноперый угорь и тунец, а на пятое попал вид Hippocampus abdominalis. По-английски его представителей называют «пузатыми морскими коньками», и это как нельзя лучше описывает их внешний вид.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выбрали самую уродливую собаку страны. Этот титул достался метису мопса и китайской хохлатой собаки по кличке Пегги.