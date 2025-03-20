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13:43, 20 марта 2025Из жизни

Названы самые счастливые страны на постсоветском пространстве

World Happiness Report: Литва оказалась самой счастливой постсоветской страной
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Самой счастливой страной на постсоветском пространстве оказалась Литва. Об этом сообщается во «Всемирном докладе о счастье» (World Happiness Report), составленном при содействии ООН.

Счастливее всего живут в Прибалтике и в Казахстане. Помимо Литвы, занимающей 16 место, в отчете упоминаются Эстония (39 место) и Латвия (51 место). Казахстан занял 43 место.

Россия, в этом году попавшая на 66 место в рейтинге счастья, уступила не только Казахстану, но и Узбекистану, который занял 53 место. Последнее место среди стран, когда-то входивших в Советский Союз, заняла Украина — у нее 111 место.

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Чтобы оценить уровень счастья в разных странах, авторы доклада опрашивают тысячи людей по всему миру. Кроме того, в рейтинге учитывается ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, уровень свобод и коррупции, а также показатель щедрости или великодушия.

В 2024 году сообщалось, что список самых пьющих стран ЕС возглавила одна из бывших советских республик — Латвия. В 2020 году на каждого гражданина страны 15 лет и старше приходилось 12,1 литра чистого алкоголя.

Вот это да!
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