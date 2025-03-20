Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 20 марта 2025Мир

Новый лидер Сирии во второй раз не пожал руку главе МИД Германии

Новый лидер Сирии аш-Шараа дважды не пожал руку главе МИД ФРГ Бербок
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во второй раз не пожал руку главе МИД Германии Анналене Бербок. Об этом сообщил телеканал NTV.

Как отмечается, это произошло во время визита главы МИД ФРГ в арабскую страну. Насколько известно, Бербок и парламентария от Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета приняли в Дамаске без официальных жестов. О том, с чем это связано, не сообщается.

В начале января глава МИД ФРГ впервые была с визитом в Сирии. Тогда вместе с ней был коллега из Франции Жан-Ноэлем Барро. В ходе встречи временный президент Сирии тоже не пожал ей руку. Такой жест со стороны аш-Шараа не поняли в Германии и даже подвергли критике.

    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь Украина может ударить по Москве». В США изучили, на что способен расхваленный Зеленским «Длинный Нептун»

    В школах российского региона ввели дистанционку после атаки БПЛА

    Глыба льда рухнула на российского школьника и отправила его в больницу

    Стало известно о смерти на СВО спасшего более 500 бойцов отца семерых детей

    Названа официальная причина смерти 34-летнего обладателя Кубка Гагарина

    Бывший совладелец «Азбуки вкуса» получил срок за хищения у инвесторов

    Новый лидер Сирии во второй раз не пожал руку главе МИД Германии

    Решивший сесть на шпагат Пригожин пообещал дать фору Волочковой

    Звезда «Женского стендапа» рассказала о распитии алкоголя до «синих зубов»

    Мирные жители пострадали при атаках украинских БПЛА на российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше