Новый лидер Сирии во второй раз не пожал руку главе МИД Германии

Новый лидер Сирии аш-Шараа дважды не пожал руку главе МИД ФРГ Бербок

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во второй раз не пожал руку главе МИД Германии Анналене Бербок. Об этом сообщил телеканал NTV.

Как отмечается, это произошло во время визита главы МИД ФРГ в арабскую страну. Насколько известно, Бербок и парламентария от Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета приняли в Дамаске без официальных жестов. О том, с чем это связано, не сообщается.

В начале января глава МИД ФРГ впервые была с визитом в Сирии. Тогда вместе с ней был коллега из Франции Жан-Ноэлем Барро. В ходе встречи временный президент Сирии тоже не пожал ей руку. Такой жест со стороны аш-Шараа не поняли в Германии и даже подвергли критике.