Еврокомиссия перевела Украине миллиард евро

ЕК перевела Киеву очередной транш макрофинансовой помощи в объеме €1 млрд

Украина получила от Еврокомиссии очередной транш макрофинансовой помощи в объеме миллиарда евро. Как говорится в заявлении ЕК, переведенные средства являются долей Евросоюза из программы «Большой семерки», в рамках которой предоставляемый Киеву кредит будет погашаться из доходов от замороженных российских активов.

В общей сложности с начала года Евросоюз предоставил в рамках этой программы четыре миллиарда евро. Средства пойдут на обслуживание других кредитов и наполнение бюджета.

Ранее на этой неделе стало известно, что Совет ЕС одобрил выплату Киеву третьего транша в размере 3,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы. В органе подчеркнули, что Украина выполнила необходимые для этого условия, реализовав 13 шагов.

Также премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о поступлении первого канадского транша, который также будет погашен за счет доходов от российских активов. Он составил около 1,7 миллиарда долларов.