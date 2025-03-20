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12:47, 20 марта 2025Экономика

Еврокомиссия перевела Украине миллиард евро

ЕК перевела Киеву очередной транш макрофинансовой помощи в объеме €1 млрд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Украина получила от Еврокомиссии очередной транш макрофинансовой помощи в объеме миллиарда евро. Как говорится в заявлении ЕК, переведенные средства являются долей Евросоюза из программы «Большой семерки», в рамках которой предоставляемый Киеву кредит будет погашаться из доходов от замороженных российских активов.

В общей сложности с начала года Евросоюз предоставил в рамках этой программы четыре миллиарда евро. Средства пойдут на обслуживание других кредитов и наполнение бюджета.

Ранее на этой неделе стало известно, что Совет ЕС одобрил выплату Киеву третьего транша в размере 3,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы. В органе подчеркнули, что Украина выполнила необходимые для этого условия, реализовав 13 шагов.

Также премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о поступлении первого канадского транша, который также будет погашен за счет доходов от российских активов. Он составил около 1,7 миллиарда долларов.

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