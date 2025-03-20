Под Москвой пенсионерка пять дней прожила в квартире с телом бывшего физика-ядерщика

В Подмосковье пенсионерка пять дней прожила с телом мужа

Жительница Московской области пять дней прожила с телом мужа. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Описанный изданием случай произошел в городе Протвино в семье бывших физиков-ядерщиков. Связь с ними оборвалась 8 марта. Навестить пенсионеров родственники смогли лишь 17 марта. В квартире они нашли мужчину без признаков жизни и женщину в предобморочном состоянии.

Эксперт определил, что мужчины на стало 12-13 марта из-за сердечного приступа. Вероятно, его жена, поняв это, упала в обморок и не смогла вызвать помощь. В таком состоянии она провела несколько суток. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Ранее в Подмосковье произошел еще один похожий случай. Тогда пятилетний ребенок сутки провел рядом с телами родителей. По предварительной информации, пара отравилась неизвестным веществом.