Подсчитан процент готовых отказаться от отпуска россиян

«Работа.ру»: Почти треть россиян принципиально не готовы отказаться от отпуска

В России только десятая часть жителей готовы отказаться от отпуска в любой ситуации, если это будет продиктовано необходимостью вернуться на рабочее место. Это выяснили авторы исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Их выводы процитировало РИА Новости.

Кроме того, 15 процентов согласны пренебречь отдыхом, но только в условиях крайней необходимости. Еще 23 процента не возражают предпочесть работу отпуску, если им предложат достойную компенсацию. Однако 27 процентов принципиально не готовы отказаться от отдыха.

Также оказалось, что почти 60 процентов из тех, кто готов отказаться от отпуска, поступят таким образом, рассчитывая на дополнительную финансовую компенсацию.

Ранее россиянам напомнили, что они могут получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска, превышающие 28 дней. Однако положенные работнику четыре недели можно только отгулять. Денежная компенсация за них не предусмотрена.

Кроме того, в российский Трудовой кодекс собираются внести изменения, касающиеся регулирования переработок. Например, лимит сверхурочной работы собираются поднять до 240 часов в год.