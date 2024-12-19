В России решили изменить подход к переработкам и увольнениям

Минэкономики предложило увеличить в два раза лимит по сверхурочной работе

Минэкономразвития подготовило проект изменений в Трудовой кодекс для увеличения гибкости рынка труда на фоне нехватки персонала. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сопроводительные к документу материалы.

По данным издания, одни из ключевых изменений коснутся регулирования переработок. В частности, предлагается установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и поднять указанную планку до 240 часов в год (против 120 по действующему законодательству). Исключением станут работники государственных и муниципальных учреждений, которые работают по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы.

Кроме того, в законопроекте предлагается оплачивать сверхурочную работу свыше 120 часов в двойном размере за каждый час работы. В настоящее время первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, а последующие часы — в двойном

Помимо этого рассматривается возможность снять запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников вредных производств. Также изменения затронут условия заключения, корректировки, а также прекращения трудового договора, работы из отпуска и ограничений для женщин. В частности, сократить в два раза срок уведомления работника об изменениях в договоре по инициативе работодателя.

Ранее юристы рассказали, что россияне вправе отказаться от предлагаемой работодателем сверхурочной занятости. Согласно результатам недавнего опроса, проведенного сервисом SuperJob среди 3000 полностью занятых граждан РФ, 58 процентов из них пожаловались на переработки.