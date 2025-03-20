Появились кадры отражения атаки ВСУ на границе Белгородской области

Опубликовано видео отражения атаки ВСУ на границе Белгородской области

В сети появилось видео отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Краснояружским районом Белгородской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На кадрах видно, как российские беспилотники поочередно приближаются к двум квадроциклам, подбивая их. Камера одного из дронов успевает запечатлеть горящую технику ВСУ.

Как сообщили авторы поста, квадроциклы доставили в приграничную лесополосу украинскую пехоту.

Ранее стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. Как выяснилось, отряд украинских военных численностью от 30 до 50 человек пытался пересечь границу в районе Демидовки Краснояружского района, однако были встречены огнем российских бойцов.

Кроме того, 20 марта военблогер Юрий Подоляка сообщал, что ВСУ не оставили попыток прорваться в Белгородскую область. По его данным, в ночь на четверг украинские войска сосредотачивали силы по направлению к Демидовке.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось, что за минувшие сутки ВСУ потеряли на белгородском направлении до 150 человек, а также четыре танка, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и другую технику.