Появились подробности о ходе атаки ВСУ на Энгельс

Shot: ВСУ атаковали Энгельс группами до 15 беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энгельс Саратовской области группами по 10-15 беспилотников, которые двигались на низкой высоте. Подробности о ходе налета появились у Shot в Telegram.

Как выяснило издание, дроны запускались из пяти регионов Украины: Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей. ВСУ использовали беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные кустарные аппараты с размахом крыльев в два метра. Устройства были оборудованы кумулятивными бомбами КЗ-6 массой около пяти килограммов.

Сейчас обломки дронов исследуют специалисты.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждены около 30 частных домов, а также начался пожар на территории аэродрома. Кроме того, очевидцы заявляли о попытке удара по нефтеперерабатывающему заводу, в районе которого также произошло возгорание. Чиновник назвал налет самым массированным за все время.

Как отчитались в Минобороны, всего в ночь на 20 марта над регионами России сбили 132 беспилотника. 54 летательных аппарата уничтожили в Саратовской области, 40 — в Воронежской, 22 — в Белгородской, 10 — в Ростовской, по 3 — над Курской областью и Крымом, 1 — над Липецкой областью.