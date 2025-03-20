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11:54, 20 марта 2025Мир

Премьер Британии поставил пабы под угрозу существования

Independent: Политика Стармера может привести к рекордному закрытию пабов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера по сокращению грантов для сельской местности может привести к рекордному закрытию пабов в стране. Об этом сообщает газета The Independent.

«Фонд общественной собственности, запущенный в 2021 году с целью выдачи грантов на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов к концу 2025 года, был досрочно закрыт. (...) Поскольку количество пабов в Англии и Уэльсе находится на рекордно низком уровне, (...) в сельских районах растет обеспокоенность [из-за этого решения]», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что решение Стармера сократить расходы вызвали критику со стороны оппозиции. В частности, депутат парламента от Консервативной партии Британии Кевин Холлинрейк обвинил власти в «войне с деревней» и желании «уничтожить пабы», которые до сих пор считаются одним из важных пунктов социальной коммуникации в стране.

Ранее стало известно, что бывший ведущий культового шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон, владеющий собственной линейкой алкогольных напитков Hawkstone, решил пожертвовать более 1000 кегов пива, чтобы спасти пабы в Великобритании от закрытия. Телеведущий принял такое решение из-за того, что, по его словам, владельцы многих баров в Великобритании не справляются с растущими убытками.

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