Раскрыты детали обвинения в отношении начальника радиотехнической службы ВМФ России

СК предъявил обвинение во взятке начальнику радиотехнической службы ВМФ России

Военные следователи предъявили обвинение начальнику радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России Олегу Лопатиеву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ему вменяется статья 290 УК РФ («Получение взятки»). По данным следствия, в 2024 году Минобороны России заключило госконтракты с компанией «Изумруд» на поставку технических устройств стоимостью 400 миллионов рублей. Лопатиев отвечал за их контроль качества и техническую приемку. В марте он получил от гендиректора поставщика Станислава Медведева взятку в размере восьми миллионов рублей за попустительство при реализации гособоронзаказа.

Лопатиев арестован до 14 мая.

О его задержании стало известно 19 марта.

Капитан 1-ого ранга Лопатиев возглавлял службу, которая занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, базах и в учреждениях флота. Также специалисты службы обеспечивают защиту радиотехнических систем и связи флотов.