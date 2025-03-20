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14:25, 20 марта 2025Силовые структуры

Раскрыты детали обвинения в отношении начальника радиотехнической службы ВМФ России

СК предъявил обвинение во взятке начальнику радиотехнической службы ВМФ России
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Военные следователи предъявили обвинение начальнику радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России Олегу Лопатиеву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ему вменяется статья 290 УК РФ («Получение взятки»). По данным следствия, в 2024 году Минобороны России заключило госконтракты с компанией «Изумруд» на поставку технических устройств стоимостью 400 миллионов рублей. Лопатиев отвечал за их контроль качества и техническую приемку. В марте он получил от гендиректора поставщика Станислава Медведева взятку в размере восьми миллионов рублей за попустительство при реализации гособоронзаказа.

Лопатиев арестован до 14 мая.

О его задержании стало известно 19 марта.

Капитан 1-ого ранга Лопатиев возглавлял службу, которая занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, базах и в учреждениях флота. Также специалисты службы обеспечивают защиту радиотехнических систем и связи флотов.

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