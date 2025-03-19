Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:08, 19 марта 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания начальника радиотехнической службы ВМФ России

В Петербурге капитан 1-го ранга Лопатиев арестован до 14 мая за взяточничество
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

По данным канала, Лопатиев заключен под стражу до 14 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что его задержали за коррупционное преступление.

Капитан 1-ого ранга Лопатиев возглавлял службу, которая занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, базах и в учреждениях флота. Также специалисты службы обеспечивают защиту радиотехнических систем и связи флотов.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил итоги переговоров с Зеленским

    Российского военного осудили за избиение подчиненного

    Пожарные поезда привлекли к тушению атакованной после разговора Путина и Трампа нефтебазы

    Трамп не проговорил с Зеленским и часа

    На Западе указали на недовольство Зеленского разговором Путина и Трампа

    Популярный певец пожаловался на дорогое жилье в России

    Трамп раскрыл цель разговора с Зеленским

    Тактику ВСУ при попытке проникнуть в Белгородскую область объяснили

    В Минусинске объявили эвакуацию из-за прорыва дамбы

    Власти российского города показали кандидата в мэры с квадратом вместо лица

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше