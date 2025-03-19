Раскрыты подробности задержания начальника радиотехнической службы ВМФ России

В Петербурге капитан 1-го ранга Лопатиев арестован до 14 мая за взяточничество

В Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

По данным канала, Лопатиев заключен под стражу до 14 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что его задержали за коррупционное преступление.

Капитан 1-ого ранга Лопатиев возглавлял службу, которая занимается установкой, обслуживанием и эксплуатацией радиотехнического оборудования и аппаратуры связи на кораблях, базах и в учреждениях флота. Также специалисты службы обеспечивают защиту радиотехнических систем и связи флотов.