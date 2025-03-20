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16:47, 20 марта 2025Россия

Раскрыты неизвестные ранее подробности подготовки операции «Труба» в Курской области

Военный эксперт Ширяев: Подготовка к операции «Труба» была тщательной и тяжелой
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Операции «Труба» предшествовала тщательная подготовка. Об этом рассказал военный эксперт Валерий Ширяев в интервью журналисту Алексею Пивоварову (признан Минюстом РФ иноагентом), выложенному на видеохостинге Rutube.

На подготовительном этапе военные инженеры проделали необходимые технологические отверстия, выкопали боковые ответвления от трубы, оборудовали места для хранения запасов и туалеты, пояснил он. «Через каждые 70 метров — метки. Места отдыха. (...) Вода разложена заранее», — раскрыл свою мысль эксперт.

Ширяев заявил, что участники операции прошли по тонкой грани между выполнением приказа и личным выживанием, перенеся огромные физические и психологические нагрузки. Он напомнил, что только для того, чтобы приблизиться к трубе, бойцы прокопали 500-метровый подземный ход. Это позволило им остаться незаметными для украинских беспилотников.

Операция Труба без сомнений войдет в учебники военного искусства, заключил эксперт.

Об операции «Труба» или, как ее иногда называют, «Поток», стало известно в начале марта. Обходной подземный маневр, предпринятый российскими бойцами, позволил им зайти в тыл украинским подразделениям, что стало неожиданным для противника. Одновременно с этим российские части стали наступать на Суджу с двух направлений. Это привело к стремительному освобождению территорий. Суджу украинцам пришлось в спешке оставить, бросив там большое количество военной техники, в том числе западных образцов.

ЖЗЛ
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