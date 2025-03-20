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13:10, 20 марта 2025Путешествия

Россиян предупредили об опасности в Стамбуле

Генконсульство РФ в Стамбуле призвало к осторожности во время протестов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Murad Sezer / Reuters

Генконсульство РФ в Стамбуле призвало россиян соблюдать осторожность во время протестных акций в городе. О возможной опасности ведомство предупредило в Telegram-канале.

Авторы публикации призвали соотечественников избегать мест скопления людей в условиях массовых беспорядков.

Уточняется, что в экстренных ситуациях россияне могут позвонить на «горячую линию» Генконсульства по телефону +90 530 941 03 68.

19 марта в Стамбуле задержали мэра Экрема Имамоглу — главного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. После этого в городе начались демонстрации. Некоторые жители присоединились к «кастюльному» бунту — стали стучать металлической посудой, включать и выключать свет в квартирах.

Вот это да!
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