Россиян предупредили об опасности в Стамбуле

Генконсульство РФ в Стамбуле призвало к осторожности во время протестов

Генконсульство РФ в Стамбуле призвало россиян соблюдать осторожность во время протестных акций в городе. О возможной опасности ведомство предупредило в Telegram-канале.

Авторы публикации призвали соотечественников избегать мест скопления людей в условиях массовых беспорядков.

Уточняется, что в экстренных ситуациях россияне могут позвонить на «горячую линию» Генконсульства по телефону +90 530 941 03 68.

19 марта в Стамбуле задержали мэра Экрема Имамоглу — главного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах. После этого в городе начались демонстрации. Некоторые жители присоединились к «кастюльному» бунту — стали стучать металлической посудой, включать и выключать свет в квартирах.