Россиянин получил травму головы и забыл 33 года своей жизни

Aif.ru: Россиянин 27 лет не может вспомнить самого себя из-за травмы головы

Житель России Александр Глухов уже 27 лет не может вспомнить свою прошлую жизнь. Как рассказывает aif.ru, ему не могут помочь ни полицейские, ни журналисты.

Воспоминания Глухова начинаются с 1998 года. В тот год мужчина очнулся в Хабаровске с запекшейся кровью на голове. Он лежал в песочнице на детской площадке, где его нашла незнакомка. Она отвела мужчину к себе домой и обработала раны. Когда пострадавший наконец пришел в себя, он понял, что забыл, кто он такой и что с ним случилось. При нем не было никаких документов. Предполагается, что мужчине было 33 года, когда он получил неизвестную травму.

«Инстинкт привел меня на рынок, там были люди, еда и возможность заработать, — рассказывает Глухов. — Меня там приняли, ни о чем не спрашивая». Долгое время мужчина подрабатывал на рынке, жил там же и много пил. Сейчас ему кажется, что алкоголь только усугубил его проблемы с памятью. Имя Александр Глухов ему дал кто-то с рынка, и вскоре все стали называть его именно так.

Спустя несколько лет мужчина уехал в Николаевск-на-Амуре, где стал заниматься браконьерским выловом рыбы и встретил любовь. Разобравшись с насущными проблемами, Глухов решил узнать о своем прошлом. Он обратился за помощью в полицию и на телевидение. Как рассказывает мужчина, на протяжении всех этих лет многие люди принимали его за своего потерянного родственника. Однако каждый раз он оказывался не тем человеком.

Благодаря заслуженному юристу России Людмиле Тропиной Глухов наконец получил временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ. До марта 2025 года он обходился без каких-либо документов. Тропина предположила, что Глухов мог приехать в Россию из другой страны, а также служить в армии. Она пытается раскрыть тайну его личности.

Ранее сообщалось, что женщина из США пожаловалась на головную боль и на следующее утро потеряла память. Она была уверена, что проснулась в 1980 году после сдачи экзамена в старшей школе.

