Отстраненный от работы из-за вопроса главе МИД Израиля журналист обратился в суд

Журналист «Известий» Кулюхин подал в суд на израильский сайт «Седьмой глаз»

Корреспондент, сотрудничающий с телеканалом «Известия», Никита Кулюхин, которого отстранили от работы в Израиле из-за вопроса главе МИД страны об Украине, заявил, что израильское онлайн-СМИ «Седьмой глаз» организовало травлю против него. Его слова передает РЕН ТВ.

«Организация "Седьмой глаз" продолжает охоту на меня. Уже более года они делают статьи, в которых пытаются меня дискредитировать», — пожаловался журналист. Он предположил, что израильский сайт распространяет о нем недостоверные сведения, так как их не устраивает его общественно-политическая позиция.

Журналист отметил, что подал иск в суд в Израильский суд на «Седьмой глаз». Кулюхин отметил, что сумма судебной претензии составила 100 тысяч долларов (примерно 8,3 миллиона рублей по текущему курсу). Он добавил, что ему надоело постоянное преследование со стороны израильского СМИ.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ограничение работы Кулюхина в Израиле. Она заявила, что не увидела ничего оскорбительного в его вопросе главе МИД Израиля.

17 марта стало известно, что Кулюхину запретили посещать пресс-конференции министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара. Отмечалось, что на аналогичном мероприятии 4 марта Кулюхин спросил у главы МИД, почему Тель-Авив не осуждает восхваление пособников националистов, действовавших в период холокоста, в частности, их лидера Степана Бандеру, на Украине. Саар признался, что не знал о таком отношении к ним среди украинцев.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).