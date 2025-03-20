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17:58, 20 марта 2025Спорт

Российского хоккеиста-чемпиона задержали за мастурбацию в центре Москвы

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Игорь Дорофеев

Игорь Дорофеев. Кадр: С дивана / YouTube

Пятикратного чемпиона страны по хоккею, россиянина Игоря Дорофеева задержали за мастурбацию в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации источника, прохожая обнаружила спортсмена за непристойным поведением у здания Российской государственной детской библиотеки. Она вызвала сотрудников правоохранительных органов. Прохожая сообщила, что Дорофеев в процессе следил за двумя женщинами.

Спортсмена задержали. Бывший хоккеист не смог объяснить, зачем он мастурбировал. Он рассказал, что не работает.

Дорофеев завершил карьеру в 2001 году. Он становился чемпионом СССР, СНГ и России в составе московского «Динамо».

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