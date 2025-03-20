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18:56, 20 марта 2025Экономика

Названа оптимальная цена выставленной на продажу квартиры Софии Ротару

Риелтор Васильева: Ротару может продать свою квартиру в Москве за 30 млн рублей
Виктория Клабукова

Фото: Grigirii Goryachev / Russian Look / Globallookpress.com

Одной из причин затянувшейся продажи квартиры Софии Ротару в Москве называют завышенный ценник. Оптимальную цену на жилплощадь артистки «Аргументам и фактам» назвала риелтор Анна Васильева.

Речь идет о трехкомнатной квартире на Зоологической улице в центре Москвы, ее Ротару подарил бывший мэр столицы Юрий Лужков. По мнению эксперта, после стольких месяцев в продаже стоимость объекта нужно снизить до 30 миллионов рублей. «Думаю, это максимум 30 млн руб. Если упасть до такой цены, дисконт может скомпенсировать негатив от покупки», — пояснила Васильева.

Без такой скидки многие покупатели откажутся приобретать объект, который и без того требует вложений. Ремонт в квартире специалисты считают устаревшим, а мебельные гарнитуры, по оценкам риелтора, были куплены в конце 90-х. Все это сильно разнится с модным сегодня стилем сканди. На ремонтные работы у нового собственника уйдет порядка 15 миллионов рублей, убеждена Васильева. Кроме того, жилищный комплекс, где располагается квартира, хоть и элитный, новизной не отличается.

Сделка, по словам собеседницы газеты, невыгодна для большинства покупателей из-за политической позиции певицы. Несмотря на то, что Ротару не внесена в список иноагентов, связываться с ее недвижимостью многие боятся. «Все все понимают», — прокомментировала Васильева. С учетом такого «негативного шлейфа» найти желающих приобрести квартиру сложно.

Безуспешные поиски покупателя в конце концов заставили звезду отказаться от затеи с продажей квартиры. Об этом «Комсомольской правде» рассказала приятельница Ротару. Как сообщается, знаменитость справедливо оценила стоимость своей недвижимости и предпочла нанять работницу для присмотра за жильем.

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