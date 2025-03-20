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09:39, 20 марта 2025Экономика

Российской компании впервые разрешили маскироваться под иностранный бренд

«Ъ»: Роспатент передал права на шведский бренд Ericsson компании «Русклимат»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

Роспатент впервые передал право на популярный бренд западного производителя российской компании. Добиться такого решения удалось производителю кондиционеров ООО «Р-Климат» («Русклимат»), который с 12 марта может маскировать свою продукцию под товары шведской марки Ericsson, пишет «Коммерсантъ».

Весной прошлого года «Русклимат» подал в суд, требуя снять охрану с товарного знака, и в октябре иск был удовлетворен в полном объеме. В Ericsson утверждают, что разбирательство продолжается, но отказались от дальнейших комментариев по существу вопроса.

Директор по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» Павел Симонов сообщил, что бренд Ericsson зарегистрирован в интересах иностранной компании-партнера из дружественной России страны, но не стал раскрывать детали сделки.

Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», пока товарный знак действует на одежду, обувь и головные уборы. Заявку на регистрацию бренда для бытовой техники находится на рассмотрении Роспатента.

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Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель назвал снятие охраны товарного знака ушедшей компании прецедентным делом, открывающим путь для аналогичных решений в отношении других брендов. По его словам, суд ориентировался на то, что с начала 2021 года по 2024 год в Россию не ввозились произведенные под маркой Ericsson устройства для нагрева, охлаждения и вентиляции.

Эксперт ожидает, что в текущем году многие отечественные организации попытаются получить право на сильный западный бренд либо для реализации своей продукции, либо для дальнейшей продажи своих прав его владельцу, когда тот захочет вернуться на российский рынок.

«Русклимат» занимает лидирующие позиции на рынке климатической техники. Он продает кондиционеры собственных марок, таких как Ballu, RoyalClima и RoyalThermo. Как отметила директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина, все производство отечественных кондиционеров находится в Китае, так что, скорее всего, после регистрации какой-то китайский производитель сможет распространять товары под брендом Ericsson через каналы российской компании.

Патентный поверенный юридической компании Semenov & Pevzner Александра Галкина уточнила, что шведская компания еще может оспорить решение. Для этого она должна доказать, что регистрация популярного товарного знака вводит потребителя в заблуждение.

В последнее время в России на всех уровнях бурно обсуждается возможность возвращения западных компаний на российский рынок, что связано с началом переговоров Москвы и США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. К настоящему времени ни одна из крупных компаний не подтвердила, что рассматривает такую возможность.

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