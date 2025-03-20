Самого дорогого щенка в мире купили за 484 миллиона рублей

В США восьмимесячного щенка весом 75 кг купили за 5,7 миллиона долларов

Восьмимесячный щенок из США по кличке Кадабомб Оками оказался самым дорогим в мире. Об этом сообщает издание New York Post.

Кадабомб Оками — помесь волка и кавказской овчарки. Хотя ему всего восемь месяцев, он весит 75 килограммов, а его рост в холке составляет около 75 сантиметров.

Индийский собаковод С. Сатхиш купил щенка за 5,7 миллиона долларов (484 миллиона рублей). «Я потратил 50 миллионов рупий на покупку этого щенка, потому что люблю собак, люблю заводить уникальных собак и привозить их в Индию», — объясняет он.

В прошлом Сатхиш занимался разведением собак, но бросил это занятие около десяти лет назад. У него есть собаки более чем 150 пород, которых он демонстрирует за деньги. Утверждается, что пятичасовой показ приносит ему более 11 тысяч долларов (934 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании выбрали самую уродливую собаку страны. Этот титул достался метису мопса и китайской хохлатой собаки по кличке Пегги.