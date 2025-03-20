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12:15, 20 марта 2025Наука и техника

Сроки запуска российской миссии к «русской планете» сдвинули

Академик РАН Зеленый: Миссию «Венера-Д» вряд ли запустят раньше 2034-2035 годов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российскую автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Венера-Д» вряд ли запустят к Венере, известной как «русская планета», раньше 2034-2035 годов. Об очередном сдвиге вправо возможных сроков запуска аппарата рассказал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Лев Зеленый. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ученые настаивают на запуске венерианской АМС в 2031 или 2032 году, однако, учитывая провал миссии «Луна-25», лучше не торопить разработчика — Научно-производственное объединение имени Семена Лавочкина. «Поэтому запуск с большой долей вероятности сдвинется на 2034-2035 годы», — сказал академик РАН.

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В октябре 2023-го сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН Дмитрий Горинов заявил, что запуск АМС «Венера-Д» возможен в 2031 году.

В ноябре 2021-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации, сообщил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.

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