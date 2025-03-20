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13:01, 20 марта 2025Путешествия

Туристка поехала отмечать день рождения на карибский курорт и попалась с наркотиками

Туристку из США задержали в аэропорту Белиза с пакетами с марихуаной в багаже
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Туристка из США поехала отмечать день рождения на карибский курорт Белиз и попалась в аэропорту с наркотиками. Об этом пишет портал Love FM Belize.

Уточняется, что в среду, 19 марта, 21-летняя Янник Николь Буи предстала перед судом по обвинению в импорте каннабиса. Накануне прибывшую из Майами путешественницу задержали в Международном аэропорту имени Филлипа Голдсона с четырьмя пакетами с марихуаной в багаже общим весом 30,5 грамма.

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В суде Буи признала себя виновной. Туристку оштрафовали на 800 долларов (около 66,2 тысячи рублей). В случае неуплаты ей пригрозили тюремным заключением на срок шесть месяцев.

В феврале жительница Австралии попала за решетку после попытки провезти в багаже партию наркотиков. В ее чемодане во время случайной проверки нашли более 20 килограммов метамфетамина.

Вот это да!
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