Туристка поехала отмечать день рождения на карибский курорт и попалась с наркотиками

Туристку из США задержали в аэропорту Белиза с пакетами с марихуаной в багаже

Туристка из США поехала отмечать день рождения на карибский курорт Белиз и попалась в аэропорту с наркотиками. Об этом пишет портал Love FM Belize.

Уточняется, что в среду, 19 марта, 21-летняя Янник Николь Буи предстала перед судом по обвинению в импорте каннабиса. Накануне прибывшую из Майами путешественницу задержали в Международном аэропорту имени Филлипа Голдсона с четырьмя пакетами с марихуаной в багаже общим весом 30,5 грамма.

В суде Буи признала себя виновной. Туристку оштрафовали на 800 долларов (около 66,2 тысячи рублей). В случае неуплаты ей пригрозили тюремным заключением на срок шесть месяцев.

В феврале жительница Австралии попала за решетку после попытки провезти в багаже партию наркотиков. В ее чемодане во время случайной проверки нашли более 20 килограммов метамфетамина.