Участник реалити-шоу забыл имя жены

The Sun: Участник шоу Married At First Sight Тони Мояновски забыл имя жены

Участник австралийского реалити-шоу Married At First Sight («Женаты с первого взгляда») Тони Мояновски забыл имя своей новоиспеченной жены, Морены Фарины, во время рассказа о том, как прошла их свадьба. Об этом сообщает издание The Sun.

В ответ на вопрос интервьюера о том, как у пары прошла свадьба, Мояновски сказал, что церемония была великолепна и ощущалась словно «исполнение мечты». Однако в попытках описать то, как его супруга шла к алтарю, он запнулся и не смог вспомнить ее правильное имя.

«Морена. Меня зовут Морена, а ты сказал Марианна», — отметила супруга. В ответ на это мужчина крайне удивленно посмотрел на свою жену.

Ранее участник экстремального реалити-шоу Tempting Fortune («Искушение фортуны») на британском телеканале Channel 4 обнаружил пиявку в интимном месте. О неприятном сюрпризе, с которым столкнулся конкурсант, рассказал ведущий программы Пэдди МакГиннесс.

Married At First Sight — реалити-шоу, в котором пары знакомятся сразу на свадьбе. Участники шоу по сути вступают в брак с незнакомыми ранее людьми.