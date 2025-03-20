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19:00, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Участник реалити-шоу забыл имя жены

The Sun: Участник шоу Married At First Sight Тони Мояновски забыл имя жены
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Richard Milnes / Legion-Media

Участник австралийского реалити-шоу Married At First Sight («Женаты с первого взгляда») Тони Мояновски забыл имя своей новоиспеченной жены, Морены Фарины, во время рассказа о том, как прошла их свадьба. Об этом сообщает издание The Sun.

В ответ на вопрос интервьюера о том, как у пары прошла свадьба, Мояновски сказал, что церемония была великолепна и ощущалась словно «исполнение мечты». Однако в попытках описать то, как его супруга шла к алтарю, он запнулся и не смог вспомнить ее правильное имя.

«Морена. Меня зовут Морена, а ты сказал Марианна», — отметила супруга. В ответ на это мужчина крайне удивленно посмотрел на свою жену.

Ранее участник экстремального реалити-шоу Tempting Fortune («Искушение фортуны») на британском телеканале Channel 4 обнаружил пиявку в интимном месте. О неприятном сюрпризе, с которым столкнулся конкурсант, рассказал ведущий программы Пэдди МакГиннесс.

Married At First Sight — реалити-шоу, в котором пары знакомятся сразу на свадьбе. Участники шоу по сути вступают в брак с незнакомыми ранее людьми.

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