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18:55, 20 марта 2025МирЭксклюзив

В России отреагировали на нарушение Украиной обязательств по прекращению огня

Депутат Новиков заявил о недоговороспособности Киева из-за ударов по РФ
Виталий Кошечкин

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Украинские власти недоговороспособны, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя «Ленте.ру» нарушение Киевом обязательств по прекращению огня. Своим мнением депутат поделился с «Лентой.ру».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова указала на нарушение Киевом обязательств по прекращению огня. Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ нанести удары по России, несмотря на заявления об отказе бить по российской энергетической инфраструктуре. Представитель МИД напомнила, что украинский лидер публично заявлял о поддержке инициативы Белого дома об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, «однако на деле отдал противоположный приказ».

«После того, что произошло с Минскими соглашениями, мы уже не можем рассчитывать на договороспособность. За желанием Зеленского сохранить сложившуюся на Украине систему власти стоит массированная поддержка целых ряд европейских стран, объединенных коалицией НАТО. Хотя позиция ключевого игрока НАТО — США — сейчас отличается, но США, хотя и самый крупный игрок, но далеко не единственный», — заявил Новиков.

Зеленский, находясь в постоянной коммуникации с европейскими столицами, считает, что именно такая модель поведения обеспечит заинтересованность в нем европейских политиков

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам
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