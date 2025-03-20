Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:51, 20 марта 2025Россия

Украинские беспилотники атаковали российский регион

Shot: Украинские беспилотники атаковали Воронежскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Краснодарском крае

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать дронами Воронежскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщают об активной работе системы ПВО над регионом. В небе над городом Россошь прозвучали от четырех до шести громких взрывов. До этого жители слышали характерный звук пролета беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По предварительным данным, дроны летели по направлению к Воронежу — там позже сообщили о звуках тревожной сирены и его нескольких хлопках.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в городе Кропоткин в Краснодарском крае. По данным Telegram-канала Mash, прозвучали по меньшей мере три взрыва.

До этого стало известно о мощных взрывах в Новокуйбышевске Самарской области. Отмечается, что один из дронов был сбит на подлете к НПЗ.

    Обсудить
    Последние новости

    В Турции начался «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула

    Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа

    В российском регионе увеличили участвующую в пожаре на нефтебазе групировку

    В Госдуме ответили на отказ Зеленского признавать новые российские территории

    Мужчины и женщины раскрыли детали самых кошмарных первых свиданий

    Учительницу арестовали за секс со школьником

    Объяснен успех лунной миссии Blue Ghost

    В США прокомментировали встречу Трампа и Си Цзиньпина

    Украинские беспилотники атаковали российский регион

    Зеленский прокомментировал размещение иностранных войск на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше