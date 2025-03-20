В Армении захотели восстановить отношения с Россией

Hraparak: Пашинян поручил госведомствам Армении восстановить взаимодействие с РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил государственным ведомствам республики восстановить взаимодействие с российскими коллегами. Об этом пишет газета Hraparak.

«Пашинян принял приглашение президента России Владимира Путина и примет участие в юбилейных торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве», — также сообщает издание.

Уточняется, что от встречи Пашиняна с Путиным в Ереване ожидают внесения большей ясности в дальнейшую судьбу правительства Армении.