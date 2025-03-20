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10:27, 20 марта 2025Путешествия

В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на полеты
Алина Черненко

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В двух российских аэропортах, Курумоч и Гагарин, сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушные гавани Самары и Саратова начали работать в штатном режиме с 10:00 по московскому времени. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, говорится в источнике.

В аэропортах Самары и Саратова ввели план «Ковер», подразумевающий ограничение полетов, утром в четверг, 20 марта. Ранее сообщалось, что украинские беспилотники пытались совершить налет на нефтеперерабатывающий завод в городе Саратовской области — Энгельсе.

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