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11:52, 20 марта 2025Бывший СССР

В Грузии назвали санкции ЕС объявлением войны

Кобахидзе: Санкции ЕС против правительства Грузии — это объявление войны
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Санкции Евросоюза (ЕС) против правительства Грузии — это фактически объявление войны. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает телеканал 1TV.

Он заявил, что конкретные люди в западных странах хвастались наложенными на власти Грузии санкциями. По его словам, наложение санкций на премьер-министра и вице-премьера республики означает политический демарш и политическое нападение на страну. Кобахидзе заключил, что наложение санкций на власти Грузии — это, на политическом и дипломатическом языке, объявление войны.

Ранее Кобахидзе допустил аресты оппозиции за поддержку санкций против руководства страны. Он прокомментировал участие грузинских НПО в разработке санкций стран Евросоюза против правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и добавил, что определенные оппозиционеры «хвастались» участием в их подготовке.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что страны Балтии хотят сменить правительство в Грузии, чтобы использовать республику для противостояния с Россией. Он добавил, что у этих государств есть свои страхи в отношении Москвы.

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