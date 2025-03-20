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10:30, 20 марта 2025Бывший СССР

Премьер Грузии допустил аресты оппозиции

Премьер Грузии Кобахидзе допустил дела против оппозиции за поддержку санкций
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Власти Грузии могут возбудить уголовные дела против оппозиционных грузинских политиков и представителей неправительственных организаций (НПО) за поддержку санкций против руководства страны. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещанию Грузии.

«Это враждебный акт в прямом смысле, политически и дипломатически, против другой страны, и вы утверждаете, что участвовали в принятии враждебного акта против Грузии», — подчеркнул политик.

Кобахидзе прокомментировал участие грузинских НПО в разработке санкций стран Евросоюза против правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и добавил, что определенные оппозиционеры «хвастались» участием в их подготовке. Грузинский премьер назвал санкции против руководства страны «объявлением войны» и допустил аресты оппозиции из-за ее возможного участия в саботаже.

Ранее суд Грузии приговорил экс-президента республики Михаила Саакашвили к 4,5 года тюрьмы по делу о незаконном пересечении границы. С учетом предыдущего срока, Саакашвили предстоит провести в заключении 12 лет и 6 месяцев.

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