Саакашвили приговорили к новому сроку

Саакашвили приговорили к 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы

Суд Грузии приговорил экс-президента республики Михаила Саакашвили к 4,5 года тюрьмы по делу о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает издание Publica.

«Михаил Саакашвили должен быть признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 344, частью первой Уголовного кодекса Грузии, и приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы», — говорится в решении суда.

Отмечается, что с учетом предыдущего срока, Саакашвили предстоит провести в заключении 12 лет и 6 месяцев.

Саакашвили проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы, по делу о госрастрате — к девяти годам. Экс-главу государства обвинили в том, что во время своего президентского срока он приобрел на госсредства наручные часы, пиджаки и пальто, а также оплатил учебу сына.