В Кремле раскрыли одну тему разговора Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп обсуждали, кто мог бы представлять страны на переговорах

Российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который прошел 18 марта, обсуждали возможные кандидатуры представителей стран на переговорах по урегулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что переговоры будут продолжаться на экспертном уровне и продолжатся уже в ближайшие дни. Об этом шла речь [в разговоре президентов]. В том числе главы государств говорили о необходимости проведения таких переговоров. Они говорили и о том, кто мог бы представлять страны на таких встречах. Эта тема упоминалась, действительно», — отметил представитель Кремля.

Ранее советник по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам телефонного разговора с помощником российского лидера по международным делам Юрием Ушаковым сообщил, что технические группы России и США встретятся в Саудовской Аравии «в ближайшие дни», чтобы обсудить реализацию частичного прекращения огня.

В свою очередь, Песков указал на то, что российско-американские переговоры могут пройти в Эр-Рияде в начале следующей недели. Он отметил, что стороны могут обсудить «разные аспекты, связанные с украинским урегулированием, которые стороны посчитают необходимым».