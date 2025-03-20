В МИД прокомментировали информацию о планах США перебросить военную технику в Армению

Захарова: Армения не подтвердила планы США перебросить военную технику в страну

В Армению не поступали официальные запросы от Вашингтона на переброску военной техники США в страну. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала информацию о подобных американских планах, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ответ от Еревана был получен на российское обращение. «В предварительном плане нам сообщили, что таких официальных запросов от Вашингтона не поступало», — указала дипломат.

Захарова также отметила, что подобные планы могут привести к дестабилизации региона теми методами, которые ранее использовал Запад. Представитель российского МИД подчеркнула, что актуальные проблемы стран Южного Кавказа должны решаться силами самих этих государств.

Ранее телеканал RT со ссылкой на американскую документацию сообщил, что США перебросят военную технику из Германии на полигоны в Армении. По информации из документов, перевозку военной техники в Армению планируют осуществлять через Грузию. Командование США, пишет RT, планирует осуществить перевозку техники с военной базы в немецком Дюльмене на базу Зар в Армении. Она запланирована на 16 июля и продлится до 7 августа.

RT со ссылкой на экспертов отмечает, что в Армении есть военные базы Российской армии. Это действие может рассматриваться как военное освоение Армении Вашингтоном.