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12:14, 17 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о планах США перебросить военную технику в Армению

RT: США перебросят военную технику из ФРГ на полигоны в Армении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex Domanski / Reuters

США перебросят военную технику из Германии на полигоны в Армении. Об этом пишет RT, со ссылкой на американскую документацию.

По информации из документов, перевозку военной техники в Армению планируют осуществлять через Грузию. Командование США, пишет RT, планирует осуществить перевозку техники с военной базы в немецком Дюльмене на базу Зар в Армении. Она заплинрована на 16 июля и продлится до 7 августа.

RT со ссылкой на экспертов отмечает, что в Армении есть военные базы Российской армии. Это действие может рассматриваться как военное освоение Армении Вашингтоном. Отмечается, что это связано с возможными военными учениями США и Армении.

Ранее в соседнем с Армении Ираном верховный лидер Ирана Али Хаменеи отрицательно ответил на обращение президента США Дональда Трампа по поводу сделки. До этого глава Белого Дома заявил о своем желании заключить сделку с Ираном и положить конец разногласиям между странами или решить все военным путем.

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