В МИД указали на международное признание вины Киева в трагедии в Доме профсоюзов

Захарова: ЕСПЧ признал вину Киева в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Несмотря на попытки найти связь с Россией, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение об ответственности Киева за пожар в Доме профсоюзов. На международное признание вины Украины за трагедию в Одессе 2 мая 2014 года указала в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«ЕСПЧ, несмотря на все попытки пролить тень на Россию, признало безучастие украинских военных, а также затягивание отправки пожарных машин для тушения пожаров. Обратите внимание, это признал ангажированный ЕСПЧ», — заявила дипломат.

Она обратила внимание на то, что виновники трагедии не привлечены к ответственности и Киев ничего не делает для их поиска.

Ранее Захарова указала на нарушение Украиной обязательств по прекращению огня. Дипломат отметила, что атакой на Энгельс Киев пытается сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.