В России изменятся правила призыва в армию

В России с 1 апреля изменятся правила призыва в армию

В России с 1 апреля изменятся правила призыва в армию. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Так, призывников, которых не успели отправить в военную часть весной, направят туда в течение осени. Кроме того, планируется расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы. Еще одним нововведением стало более широкое использование электронных повесток. Также ожидается начало работы единого реестра призывников.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает исполнение решения о призыве на срочную военную службу в течение одного года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва.