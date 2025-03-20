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13:21, 20 марта 2025Наука и техника

В России разработали амфибию-хлебовоз

Инженеры ВАМТО разработали плавающий хлебовоз на шасси ГАЗ-46
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Федеральный институт промышленной собственности

Инженеры Военной академии материально-технического обеспечения (ВАМТО) имени генерала Хрулева разработали плавающий хлебовоз для снабжений войск. Это следует из патента, опубликованного Федеральным институтом промышленной собственности.

«Хлебный фургон позволяет передвигаться по дорогам общего пользования, по пересеченной местности и преодолевать естественные водные преграды при разрушении или уничтожении мостов (переправ) в ходе ведения боевых действий или вследствие природных катастроф», — говорится в патенте.

К основным преимуществам машины над существующими хлебными фургонами на шасси грузовиков относят плавающее шасси. Авторы изобретения предлагают как вариант шасси автомобиля-амфибии ГАЗ-46. В задней части машины предложили разместить теплоизолированный кузов для безопасного хранения и транспортировки продукции. Экипаж машины состоит из одного человека, что упрощает эксплуатацию транспорта.

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Плавающий автомобиль ГАЗ-46 выпускали в 1950-е годы. Двухосная машина получила водонепроницаемый корпус и гребной винт для движения на плаву.

В декабре 2024 года в докладе Центра анализа мировой торговли оружием писали, что легкий плавающий танк 2С25М «Спрут-СДМ1» может быть востребован в частях Росгвардии при зачистке освобожденных территорий от диверсантов и мелких подразделений противника.

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